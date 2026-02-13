Welcher Müll gehört in welche Tonne? Manchmal aus Unwissenheit, manchmal aus Bequemlichkeit gerät auch in Halle immer wieder Abfall in die falschen Behälter. Die Stadtwirtschaft will mit einer neuen Kampagne gegensteuern. Wie Kinder dabei helfen sollen.

Abfall richtig trennen: Stadtwirtschaft Halle setzt auf kleine Vorbilder

Wo Kassenbon und Joghurtflasche wohl hingehören? Die Kinder aus der Kita „August-Hermann Francke“ probieren es mit dem Spielzeug-Müllauto aus.

Halle (Saale)/MZ. - Blau, schwarz, gelb oder braun? Es ist nicht immer ganz einfach, Abfall in den richtigen Behälter einzusortieren, weiß auch Peter Günther, Geschäftsführer der Halleschen Stadtwirtschaft (HWS). Aber die Stadtwerke-Tochter will gegensteuern: mit einer Entsorgungskampagne, bei der hallesche Kindergartenkinder eine zentrale Rolle spielen sollen.