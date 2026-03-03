Sie soll bei einer Demonstration in Halle Hanfpflanzen zum Verschenken dabei gehabt haben. Wie der Fall, der schon das Amtsgericht beschäftigt hat, jetzt sogar vor dem Landgericht gelandet ist.

Mehr Cannabis als erlaubt? Jetzt entscheidet das Landgericht Halle

Immer noch streng reglementiert: Um den Anbau von Hanf geht es jetzt bei einem Berufungsverfahren am Landgericht Halle.

Halle (Saale)/MZ/AHS/MV. - Cannabis ist inzwischen zwar nicht mehr komplett illegal, doch im Umgang damit gelten strenge Regeln, Weil sie dagegen verstoßen haben soll, muss sich eine Frau von diesem Mittwoch an vor dem Landgericht verantworten.