Gibt es Fledermäuse oder Brutvögel in der alten Fortuna in Hoym? Eine Bernburger Fachfirma untersucht das jahrhundertealte Gemäuer. Denn ohne Gutachten gibt es keine Sanierung.

Jahrhundertealte Mauern: Auf der Suche nach Fledermäusen in der alten Hoymer Fortuna

Anja Buhr und Matthias Bley untersuchen den alten Gewölbekeller unter der Fortuna. Der könnte ein Fledermausquartier abgeben.

Hoym/MZ - Der Lichtkegel der Taschenlampe schwenkt über die alten Deckenbalken, leuchtet in jede Ritze hinein. Ob es in der alten Fortuna in Hoym brütende Vögel oder gar Fledermäuse gibt? „Die dürfen durch Bauvorhaben nicht verletzt oder getötet, keine Nester beseitigt werden“, zitiert Matthias Bley das Bundesnaturschutzgesetz und die Bauauflage. Denn der Verein DenkMal Fortuna will das jahrhundertealte und seit Jahren leerstehende Gebäude mitten im Ort sanieren. Das von Bleys Firma „Fledermaus-Akustik“ anzufertigende Gutachten spielt dabei eine große Rolle.