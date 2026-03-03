Bei welchem Wert für die Wohn-Entscheidung Mansfeld-Südharz in ganz Deutschland Spitze ist und was das Pestel-Institut für die Generation der „Nestbauer“ fordert.

In Mansfeld-Südharz wohnen mehr Menschen im Eigenheim als zur Miete

In den Städten - im Foto Sangerhausen - wohnen in Mansfeld-Südharz mehr Menschen zur Miete als in einer eigenen Immobilie.

Sangerhausen/MZ. - Die Mehrheit der Mansfeld-Südharzer wohnt im Eigenheim, statt Miete zu zahlen. Das Pestel-Institut Hannover, das im Auftrag des Bundesverbands des Deutschen Baustofffachhandels die Situation zum Wohneigentum untersucht hat, nennt eine Quote von 54,6 Prozent. Das liegt deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt von 43,5 Prozent. Etwa jedes zehnte Eigenheim in MSH sei eine Eigentumswohnung, heißt es bei Pestel.