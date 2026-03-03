Ein Hund, der nach einer Sicherstellung im Tierheim Köthen aufgenommen und an neue Besitzer vermittelt worden war, soll eine Frau angegriffen haben und getötet worden sein.

Köthen/Mz. - Mit einer etwas seltsamen Geschichte sieht sich das Tierheim in Köthen derzeit konfrontiert. Nein, es geht nicht schon wieder um den Vertrag mit der Stadt zur Aufnahme von Fundtieren. Dieses Mal geht es um einen Hund, der vor mehreren Jahren ins Tierheim eingezogen war, später offensichtlich vermittelt wurde und nun auf mysteriöse Weise zu Tode gekommen scheint. Das glaubt eine Familie zu wissen, die zwei Hunde der gleichen Rasse aus dem Tierheim Köthen in ihre Obhut genommen hat.