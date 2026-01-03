Das Tierheim Köthen steht vor einer ungewissen Zukunft. Ausschreibungen wurden zurückgezogen und Übergangslösungen vereinbart. Doch das Heim ist voller Tiere.

„Für uns hat ab dem 1. Januar 2026 eine schlimme Zeit begonnen“ - Wie geht es mit Tierheim Köthen weiter?

Die Mitarbeiter blicken traurig in die Zukunft. Auch wenn das Tierheim Köthen noch ausgelastet ist.

Köthen/MZ. - Still ruht der See um das Tierheim in Köthen. Die ersten Tage des neuen Jahres sind vorübergegangen und niemand scheint die Einrichtung zur Unterbringung von Tieren genutzt zu haben. Auch in den sozialen Medien herrscht trügerische Ruhe. Zumindest von offizieller Seite.