  4. Tierheim-Finanzierung: Streit zwischen Stadt und Tierschutzverein eskaliert

Unklare Lage für 2026 Tierheim in Köthen steht vor dem Aus - Streit um auskömmliche Finanzierung der Arbeit eskaliert

Der Köthener Tierschutzverein braucht mehr finanzielle Unterstützung von der Stadt. Dort stößt die Forderung auf Ablehnung. Warum die Stadtverwaltung alternativ Tatsachen schafft. Warum der Verein einen „bewussten Todesstoß“ beklagt.

Von Karl Ebert Aktualisiert: 24.12.2025, 13:45
Wie geht es weiter mit dem Tierheim in Köthen? Die Mitarbeiter stehen vor einer unsicheren Zukunft.
Köthen/MZ. - Kurz vor Weihnachten überraschte die Stadt Köthen die Öffentlichkeit mit einer Information zum Umgang mit Fundtieren ab dem 1. Januar.