Anwohner entdecken in Michlitz und Kleingörschen zahlreiche Kadaver. Was die Behörden veranlasst haben und welche Ursachen dahinterstecken könnten.

Im Dorfteich von Kleingörschen treiben tote Fische. Auch die wurden mittlerweile entfernt. Es läuft die Ursachenforschung.

Lützen - Das Sterben von Fischen hat in zwei Ortsteilen von Lützen Besorgnis ausgelöst. In den Dorfteichen von Kleingörschen und Michlitz sind vor einigen Tagen offenbar sämtliche Fische verendet, in Summe wohl einige hundert. In Michlitz war es Thomas Schubert, der das Fischsterben bemerkt und die Stadtverwaltung informiert hat. Der CDU-Stadtrat wohnt direkt neben dem Dorfteich. „Die Fische sind oben geschwommen, der Teich war sehr milchig und hat auch gestunken“, erinnert er sich an die Umstände.