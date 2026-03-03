„Walpurga – das Musical“ sorgt schon jetzt für einen Besucheransturm, denn die ersten Vorstellungen sind nahezu ausverkauft. Musical-Ikone Angelika Milster kehrt zurück und spielt wieder die Oberhexe im Harzer Bergtheater in Thale.

Angelika Milster – hier bei der Eröffnungsgala des Harzer Bergtheaters 2025 – spielt wieder die Oberhexe im Thale-Musical „Walpurga“.

Thale/MZ/son. - Das geht ja gut los! Die Premiere von „Walpurga – das Musical“ Ende Juni 2026 ist so gut wie ausverkauft, in den weiteren Vorstellungen gibt es auch nicht mehr so viele freie Plätze. Dabei war bislang noch ungewiss, ob Angelika Milster wieder als Oberhexe auf der Bühne des Harzer Bergtheater auf dem Hexentanzplatz Thale stehen wird.