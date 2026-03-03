„Walpurga – das Musical“ in Thale Angelika Milster kehrt 2026 zurück auf den Hexentanzplatz
„Walpurga – das Musical“ sorgt schon jetzt für einen Besucheransturm, denn die ersten Vorstellungen sind nahezu ausverkauft. Musical-Ikone Angelika Milster kehrt zurück und spielt wieder die Oberhexe im Harzer Bergtheater in Thale.
Thale/MZ/son. - Das geht ja gut los! Die Premiere von „Walpurga – das Musical“ Ende Juni 2026 ist so gut wie ausverkauft, in den weiteren Vorstellungen gibt es auch nicht mehr so viele freie Plätze. Dabei war bislang noch ungewiss, ob Angelika Milster wieder als Oberhexe auf der Bühne des Harzer Bergtheater auf dem Hexentanzplatz Thale stehen wird.