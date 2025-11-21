Harzer Bergtheater Thale Preisgekröntes Musical Walpurga kehrt zurück – Was Sommerfestspiele sonst noch bieten

Die Sommerfestspiele 2026 bringen Highlights wie das preisgekrönte Musical „Walpurga“ und mehrere Konzerte ins Harzer Bergtheater auf dem Hexentanzplatz in Thale. Wo es Tickets gibt, und wie gut die Saison 2025 gelaufen ist.