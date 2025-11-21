Harzer Bergtheater Thale Preisgekröntes Musical Walpurga kehrt zurück – Was Sommerfestspiele sonst noch bieten
Die Sommerfestspiele 2026 bringen Highlights wie das preisgekrönte Musical „Walpurga“ und mehrere Konzerte ins Harzer Bergtheater auf dem Hexentanzplatz in Thale. Wo es Tickets gibt, und wie gut die Saison 2025 gelaufen ist.
Aktualisiert: 21.11.2025, 17:18
Thale/MZ. - Die „fesselnde Reise durch düstere Wälder, geheimnisvolle Ritualplätze und verborgene Welten jenseits unserer Vorstellungskraft“ kommt erneut auf die Bühne: Das mehrfach ausgezeichnete Musical „Walpurga“ wird 2026 wieder im Harzer Bergtheater auf dem Hexentanzplatz in Thale gezeigt.