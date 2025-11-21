Um sich selbstständig zu machen und eine Firma zu gründen, braucht es eine Menge Mut, aber auch Kreativität. Eine Leistung, die die EWG ausgezeichnet hat. Wer sind die Gewinner?

Freude bei C.R. Industry aus Köthen - Das sind die besten Gründer aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Die Gewinner des Gründerpreises und ihre Laudatoren kamen für einen gemeinsamen Schnappschuss zusammen.

Wolfen/MZ. - Innovative Unternehmen sind das Rückgrat einer Region: Sie bringen Steuereinnahmen, schaffen Arbeitsplätze und sorgen dafür, dass Kommunen attraktiver werden. Das weiß die Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld (EWG) und prämiert regelmäßig die Besten – am Mittwoch wurden sie im Wolfener Kulturhaus mit dem Gründerpreis geehrt.