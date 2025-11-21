Nach dem Brand im Kraftwerk Schkopau am Donnerstagabend hat die Feuerwehr die Lage mittlerweile unter Kontrolle. Einsätzkräfte vor Ort löschen nun noch letzte Glutnester. Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann und die Brandursache sind weiterhin unklar.

Großbrand im Kraftwerk Schkopau: Feuer unter Kontrolle, Einsatz läuft dennoch weiter

Die Einsätzekräfte versuchten am Donnerstagabend sowohl von außen als auch von innen den Brand im Kraftwerk Schkopau zu löschen. Wegen immer noch glimmenden Kohle-Nestern wird der Einsatz noch länger andauern.

Schkopau/MZ. - Am Tag nach dem Brand im Kohlekraftwerk der Saale Energie in Schkopau ist etwas Ruhe auf dem Gelände des größten Kohlekraftwerks in Sachsen-Anhalt eingekehrt. Der Parkplatz ist mittlerweile wieder frei, und die Blaulichter sind erloschen.