Im Kraftwerk Schkopau im Saalekreis ist die Feuerwehr am Freitagmorgen weiterhin mit den Löscharbeiten beschäftigt, nachdem es am Tag zuvor im Kohlebunker gebrannt hatte. Inzwischen sind beide Kraftwerksblöcke außer Betrieb.

Am Kraftwerk in Schkopau läuft am Donnerstagabend ein Großeinsatz der Feuerwehr. Auslöser war ein Brand in einem Kohlebunker. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.

Schkopau/MZ. - Am Kraftwerk Schkopau bei Halle ist es am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen, nachdem ein Brand auf dem Gelände der Saale Energie ausgebrochen war. Auch am Freitagmorgen dauerten die Löscharbeiten noch an.