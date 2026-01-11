Zwei seit 13 Jahren vermisste Sandsteinskulpturen sind am Mittwoch, 7. Januar, wieder an ihren angestammten Platz auf den Frauentorfriedhof in Zerbst zurückgekehrt. Wie es dazu kam.

Kriminalhauptkommissar René Allonge (r.) freut sich mit Klaus Partheil über die Rückkehr der beiden 2012 vom Grabmahl der Familie Partheil auf dem Frauentorfriedhof gestohlenen Sandsteinfiguren nach Zerbst.

Zerbst/Dessau/MZ. - Zwei seit 13 Jahren vermisste Sandsteinskulpturen sind am Mittwoch, 7. Januar, wieder an ihren angestammten Platz auf den Frauentorfriedhof in Zerbst zurückgekehrt. Das hat die Evangelische Landeskirche Anhalt mitgeteilt.

René Allonge von der Polizei Berlin, Abteilung Kunstdelikte, hat die Figuren persönlich nach Zerbst gebracht und dem Eigentümer übergeben. Beide wurden im Mai 2025 von der Berliner Polizei bei einer Diebes- und Hehlerbande sichergestellt. Die Figuren konnten von den Ermittlern einer im ausgehenden 18. Jahrhundert angelegten Grabanlage auf dem Frauentorfriedhof in Zerbst zugeordnet werden.

Freude bei Eigentümer bei der Rückgabe der beiden Sandsteinfiguren

Der Eigentümer der Grabanlage, der Zerbster Metallbaumeister Klaus Partheil, sagte bei der Übergabe: „Die Anlage gehört der Familie in zehnter Generation. Mit großer Freude haben wir heute die Figuren entgegengenommen. Die Freude ist vor allen Dingen darin begründet, dass es nach 13 Jahren einfach eine Überraschung war. Wir haben nicht mehr damit gerechnet. Die Figuren kommen wieder auf den Sockel, auf jeden Fall.“ Zuvor sollen sie noch untersucht, gesichert und danach wieder fest verankert werden.

Gut verpackt kamen die Figuren in Zerbst an. Foto: Daniela Apel

Groß war die Freude auch beim Zerbster Pfarrer Albrecht Lindemann. „Dass in Berlin die Zuordnung des Diebesgutes nach Zerbst gelang, das ist für uns toll. Es ist eine schöne Geschichte, die man erzählen kann, und nicht eine Fehlstelle, die erklärt werden muss.“

Die Hoffnung auf die Rückkehr der Figuren nach der langen Zeit war bei allen Beteiligten längst verschwunden, die leeren Sockel hatten nicht nur bei Friedhofsführungen regelmäßig für Verdruss gesorgt. Familie Partheil und die Kirchengemeinde St. Bartholomäi sind den Ermittlern dankbar.

Razzia fand im Mai 2025 in Belrin statt

Bei Durchsuchungen der Grundstücke eines inzwischen 56-Jährigen aus Berlin und seiner Komplizen hatte die Polizei in Berlin im Mai 2025 zahlreiche Kunstgegenstände sichergestellt. Darunter Bronze- und Steinskulpturen sowie eine Vielzahl historischer Zäune.

Die Täter hatten seit Jahren auf Friedhöfen, meist im Norden Deutschlands, alles Stehlenswerte an Kunst mitgenommen, um dieses gewinnbringend zu veräußern. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf mehr als 400.000 Euro, so Kriminalhauptkommissar Allonge in Zerbst. Insgesamt konnten der Bande 74 Taten nachgewiesen werden. „Auch für uns ist solch eine Rückgabe ein positives Ende.“ Für andere Exponate, vor allem für historische Zaunanlagen, fehlten noch rechtmäßige Eigentümer, so Allonge.