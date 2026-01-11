Der Verband Familienbetriebe Land und Forst Sachsen‑Anhalt hat seinen Sitz ins Kloster Hedersleben verlegt und setzt damit bewusst auf den Vorharz als Standort für Landwirtschaft, Forst und ländliche Entwicklung. Von hier aus will der Verband neue Zukunftsthemen wie erneuerbare Energien vorantreiben.

Grüne Energie, ländlicher Raum, Eigentumsschutz: Das steckt hinter einem Umzug nach Hedersleben

Das Kloster im Vorharz-Ort Hedersleben ist der neue Sitz der Familienbetriebe Land und Forst Sachsen-Anhalt.

Hedersleben/MZ. - Ein Vorharz-Dorf wie Hedersleben passt besser zu Themen rund um Landwirtschaft und Wald als etwa die Landeshauptstadt Magdeburg oder Potsdam in Brandenburg. Dieser Stadt hat der Verband Familienbetriebe Land und Forst Sachsen-Anhalt auf Wiedersehen gesagt und seinen Sitz ins Kloster Hedersleben verlegt.