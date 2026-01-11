Im neuen Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Obwohl heute Sonntag ist, hat zumindest der Name des tierischen Mitbewohners am 11. Januar etwas mit der Post zu tun.

Im Sommer werden diese Mitbewohner in Halle mehr

Damit sich dieser Mitbewohner in Halle vermehren kann, muss die Temperatur deutlich höher sein als aktuell in den Seen und Teichen der Stadt.

Halle (Saale)/MZ. - Ein neues Jahr, ein neuer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche Überraschungen.