EIL
Neues Projekt der Jägerschaft Quedlinburg Jäger sind bald mit eigenem Info-Mobil für Arten- und Umweltschutz unterwegs
Die Jägerschaft Quedlinburg will mit einem eigenen Info-Mobil vor allem Kinder und Jugendliche über Natur- und Artenschutz aufklären. Das Projekt stand auf der Kippe, kann aber dank Förderern doch an den Start gehen. Daneben setzen die Jäger 2026 auch auf bewährte Veranstaltungen mit hunderten Besuchern.
11.01.2026, 09:00
Quedlinburg/MZ. - „Jäger sind Natur-, Umwelt- und Artenschützer. Wir hegen und gestalten Lebensräume“, sagt der Vorsitzende der Jägerschaft Quedlinburg, Detlef Valtink. Um Akzeptanz und Vertrauen zu schaffen, setzt sie auf Information und Aufklärung - helfen soll dabei ein Infomobil.