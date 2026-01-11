Neues Projekt der Jägerschaft Quedlinburg Jäger sind bald mit eigenem Info-Mobil für Arten- und Umweltschutz unterwegs

Die Jägerschaft Quedlinburg will mit einem eigenen Info-Mobil vor allem Kinder und Jugendliche über Natur- und Artenschutz aufklären. Das Projekt stand auf der Kippe, kann aber dank Förderern doch an den Start gehen. Daneben setzen die Jäger 2026 auch auf bewährte Veranstaltungen mit hunderten Besuchern.