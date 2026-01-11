weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
Die Jägerschaft Quedlinburg will mit einem eigenen Info-Mobil vor allem Kinder und Jugendliche über Natur- und Artenschutz aufklären. Das Projekt stand auf der Kippe, kann aber dank Förderern doch an den Start gehen. Daneben setzen die Jäger 2026 auch auf bewährte Veranstaltungen mit hunderten Besuchern.

Von Rita Kunze 11.01.2026, 09:00
Die Jägerschaft Quedlinburg blickt auf ein ereignisreiches 2026.
Die Jägerschaft Quedlinburg blickt auf ein ereignisreiches 2026. Symbolfoto: dpa

Quedlinburg/MZ. - „Jäger sind Natur-, Umwelt- und Artenschützer. Wir hegen und gestalten Lebensräume“, sagt der Vorsitzende der Jägerschaft Quedlinburg, Detlef Valtink. Um Akzeptanz und Vertrauen zu schaffen, setzt sie auf Information und Aufklärung - helfen soll dabei ein Infomobil.