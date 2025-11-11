Fast 30.000 Besucher haben es gesehen, seine Macher haben den Tourismuspreis gewonnen – und jetzt räumt „Walpurga“ auch in Berlin ab. Die Freude ist riesig. Doch noch immer gibt es keine neuen Termine.

Publikumspreis für „Walpurga“: Produktion aus dem Harz lässt große Musicals hinter sich

Thale/MZ. - „Walpurga“ räumt weiter ab: Nachdem das Theater „Fairytale“ Thale erst vor zwei Wochen den Tourismuspreis des Landes bekommen hat, geht nun die nächste Auszeichnung in die Stadt im Bodetal. Beim deutschsprachigen Musical Award ist die Erfolgsproduktion, die Ende Mai Premiere hatte, am Montagabend mit dem Publikumspreis ausgezeichnet worden. Außerdem gab’s zwei zweite Plätze für Bühnen- und Kostümbild und einen dritten Platz für die Musik.