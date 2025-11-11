Öffentlichkeitsfahndung 64-Jähriger wird in Edderitz vermisst - Mann wurde zuletzt in Landsberg gesehen (Foto im Text)

Seit Montag, 10. November, 17.30 Uhr fehlt von Thomas S. jede Spur. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche.

64-Jähriger wird in Edderitz vermisst - Mann wurde zuletzt in Landsberg gesehen (Foto im Text)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der suche nach einem Vermissten.

Edderitz/MZ. - In Edderitz in der Stadt Südliches Anhalt wird seit Dienstag, 11. November, ein Mann vermisst.

Der 64-jährige Thomas S. ist nach Angaben der Polizei zuletzt am Montag, 10. November, gegen 17.30 Uhr in Landsberg (Saalekreis) gesehen worden. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts. Alle polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Fährtenspürhund eingesetzt wurde, haben bislang nicht zum Auffinden des Vermissten geführt.

Wer hat Thomas S. gesehen? (Foto: Polizei)

Am Dienstagabend hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung ausgelöst und ein Foto des Mannes veröffentlicht.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Tel. 03496/426-0 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.

Thomas S. ist 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat eine Halbglatze, einen Bart und trägt eine Brille. Vermutlich ist er mit einer schwarzen Jeans und einer schwarzen Jacke, einer grauen Schirmmütze und einem blauen Rucksack bekleidet.