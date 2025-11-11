Lösung für altes Kopfsteinpflaster in Halle Verrückte Idee? Ratsfraktion will Pflasterstraßen abschleifen lassen
Die Fraktion Volt/Mitbürger hat im Planungsausschuss der Stadt Halle eine kreative Idee eingebracht. Sie will das Kopfsteinpflaster alter Straßen abschleifen lassen. Was es damit auf sich hat.
11.11.2025, 20:55
Halle (Saale)/MZ. - Kopfsteinpflaster kann gefährlich sein. Bei Regen wird es glatt, im Dunkeln wird es zur Stolperfalle und für Rad- und Rollstuhlfahrer ist es eigentlich immer unangenehm. Die Stadtratsfraktion Volt/Mitbürger will das Problem in Halle lösen und hat dazu einen Antrag eingebracht, der im Stadthaus für Kontroverse gesorgt hat. Die Idee: Das Kopfsteinpflaster soll einfach großflächig abgeschliffen werden. Danach soll alles besser sein. Wie realistisch ist das?