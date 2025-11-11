weather regenschauer
  4. Oper Halle mit neuem Angebot: Eltern kennen das: Lust auf einen Ballettabend - Doch wohin mit den Kindern?

Für Eltern sind freie Abende oft schwer zu organisieren. Mit welchem familienfreundlichen Angebot die Bühnen Halle einen Theaterbesuch für Mütter und Väter möglich machen wollen.

Von Katja Pausch 11.11.2025, 20:02
Lust auf Theater, aber keine Kinderbetreuung? Für kulturinteressierte Eltern gibt es jetzt an Halles Opernhaus ein familienfreundliches Angebot.
Halle (Saale)/MZ. - Für viele Eltern ist ein freier Theaterabend oft schwer zu organisieren. Wohin mit den Kindern - vor allem, wenn Großeltern weit weg wohnen oder aus anderen Gründen nicht verfügbar sind? Am halleschen Opernhaus hat man sich dazu Gedanken gemacht - und eine Lösung gefunden.