Für Eltern sind freie Abende oft schwer zu organisieren. Mit welchem familienfreundlichen Angebot die Bühnen Halle einen Theaterbesuch für Mütter und Väter möglich machen wollen.

Eltern kennen das: Lust auf einen Ballettabend - Doch wohin mit den Kindern?

Lust auf Theater, aber keine Kinderbetreuung? Für kulturinteressierte Eltern gibt es jetzt an Halles Opernhaus ein familienfreundliches Angebot.

Halle (Saale)/MZ. - Für viele Eltern ist ein freier Theaterabend oft schwer zu organisieren. Wohin mit den Kindern - vor allem, wenn Großeltern weit weg wohnen oder aus anderen Gründen nicht verfügbar sind? Am halleschen Opernhaus hat man sich dazu Gedanken gemacht - und eine Lösung gefunden.