Oper Halle mit neuem Angebot Eltern kennen das: Lust auf einen Ballettabend - Doch wohin mit den Kindern?
Für Eltern sind freie Abende oft schwer zu organisieren. Mit welchem familienfreundlichen Angebot die Bühnen Halle einen Theaterbesuch für Mütter und Väter möglich machen wollen.
11.11.2025, 20:02
Halle (Saale)/MZ. - Für viele Eltern ist ein freier Theaterabend oft schwer zu organisieren. Wohin mit den Kindern - vor allem, wenn Großeltern weit weg wohnen oder aus anderen Gründen nicht verfügbar sind? Am halleschen Opernhaus hat man sich dazu Gedanken gemacht - und eine Lösung gefunden.