Umbau in der Zeitzer Schlossstraße: Welcher Beschluss dazu führte, dass die frühere Zeitzer Untersuchungshaftanstalt zum Wohnheim der Pestalozzischule wurde.

Umbau am Schloss: Warum ausgerechnet die Haftanstalt in Zeitz zum Internat der Pestalozzischule wurde

Diese Aufnahme entstand während der Umbauarbeiten des Gefängnisses in der Zeitzer Schlossstraße zum Internat im Jahr 1966.

Zeitz/MZ. - Nicht nur die Geschichte des ehemaligen Zeitzer Gefängnisses in der Schlossstraße 10 ist interessant und birgt mehr als den blutig endenden Befreiungsversuch eines Häftlings. Denn es war ausgerechnet jenes Gebäude der Untersuchungshaftanstalt, das fortan viele Jahre als Internat dienen sollte.