Geschichten aus dem Zeitzer Gefängnis Tote und Verletzter im Zeitzer Gefängnis: Was 1920 nach einem Einbruch in die Zuckerfabrik geschah
Ein Befreiungsversuch verwandelte das frühere Gefängnis in der Schloßstraße 10 im Dezember 1920 in einen mörderischen Tatort – und kostete Oberwachtmeister Hugo Woelke das Leben.
22.12.2025, 19:00
Zeitz/MZ. - Mitten in die Zeit heftiger politischer Unruhen nach dem Ersten Weltkrieg fällt ein vergessenes Kapitalverbrechen, das Zeitz vor 105 Jahren in der Vorweihnachtszeit schwer erschüttert hat und noch heute genug Stoff für einen klassischen Kriminalfilm bereithält.