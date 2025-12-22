Ein Befreiungsversuch verwandelte das frühere Gefängnis in der Schloßstraße 10 im Dezember 1920 in einen mörderischen Tatort – und kostete Oberwachtmeister Hugo Woelke das Leben.

Tote und Verletzter im Zeitzer Gefängnis: Was 1920 nach einem Einbruch in die Zuckerfabrik geschah

Als sich das Königliche Amtsgericht noch in der Schloßstraße 9 befand, konnten die Gefangenen direkt über eine Brücke in ihre Zellen im angrenzenden Gefängnis überführt werden.

Zeitz/MZ. - Mitten in die Zeit heftiger politischer Unruhen nach dem Ersten Weltkrieg fällt ein vergessenes Kapitalverbrechen, das Zeitz vor 105 Jahren in der Vorweihnachtszeit schwer erschüttert hat und noch heute genug Stoff für einen klassischen Kriminalfilm bereithält.