  4. Handball-2.Liga: „Es gab viele Stimmen, die gezweifelt haben“: So brachte der DRHV die Zweifler zum Schweigen

Im Sommer endete Uwe Jungandreas' Zeit beim Dessau-Roßlauer HV. Kritiker fürchteten einen Abstieg. Doch das Team hat vor dem Weihnachtsderby gegen den HC Elbflorenz Dresden Kontakt zur Spitze.

Von Tobias Grosse 22.12.2025, 20:00
Mika Schüler (r.) hat als neuer Spielmacher des DRHV eingeschlagen.
Mika Schüler (r.) hat als neuer Spielmacher des DRHV eingeschlagen.

Dessau/MZ. - Aufstiegskampf an Weihnachten? Sebastian Glock lässt die Frage mit all der Erfahrung, die er in den vergangenen Jahren als Geschäftsführer des Dessau-Roßlauer HV gesammelt hat, ins Leere laufen. „Für Dresden auf jeden Fall“, sagt der starke Mann des DRHV, der in der zweiten Handball-Bundesliga am zweiten Feiertag am Freitag (16 Uhr/Dyn) den HC Elbflorenz zu Gast hat.