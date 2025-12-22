So liefen Halles Weihnachtsmärkte Zufriedenes Fazit zum Weihnachtsmarkt in Halle: Bis zu 8.000 Besucher täglich und ausgelassene Stimmung
Die Stadt Halle zieht nach vier Wochen Weihnachtsmarkt-Treiben eine positive Bilanz. Gäste lobten vor allem die Beleuchtung. Wie es ab dem 26. Dezember weitergeht.
Aktualisiert: 22.12.2025, 20:18
Halle (Saale)/MZ - Nach fast vier Wochen Weihnachtsmarkt-Treiben zieht die Stadt Halle eine positive Bilanz. „Neben dem zentralen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, haben sich auch die ,Satelliten‘ auf dem Domplatz, dem Hallmarkt und vor der Oper großer Beliebtheit erfreut.