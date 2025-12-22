Die Stadt Halle zieht nach vier Wochen Weihnachtsmarkt-Treiben eine positive Bilanz. Gäste lobten vor allem die Beleuchtung. Wie es ab dem 26. Dezember weitergeht.

Zufriedenes Fazit zum Weihnachtsmarkt in Halle: Bis zu 8.000 Besucher täglich und ausgelassene Stimmung

Es gibt viel Lob für den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Halle. Bis zu 8000 Besucher kamen pro Tag. die Stadt zeigt sich zufrieden.

Halle (Saale)/MZ - Nach fast vier Wochen Weihnachtsmarkt-Treiben zieht die Stadt Halle eine positive Bilanz. „Neben dem zentralen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, haben sich auch die ,Satelliten‘ auf dem Domplatz, dem Hallmarkt und vor der Oper großer Beliebtheit erfreut.