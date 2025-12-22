weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Erfolgreicher Weihnachtsmarkt in Halle: Positive Bilanz und Ausblick auf Wintermarkt

So liefen Halles Weihnachtsmärkte Zufriedenes Fazit zum Weihnachtsmarkt in Halle: Bis zu 8.000 Besucher täglich und ausgelassene Stimmung

Die Stadt Halle zieht nach vier Wochen Weihnachtsmarkt-Treiben eine positive Bilanz. Gäste lobten vor allem die Beleuchtung. Wie es ab dem 26. Dezember weitergeht.

Von Undine Freyberg Aktualisiert: 22.12.2025, 20:18
Es gibt viel Lob für den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Halle. Bis zu 8000 Besucher kamen pro Tag. die Stadt zeigt sich zufrieden. 
Halle (Saale)/MZ - Nach fast vier Wochen Weihnachtsmarkt-Treiben zieht die Stadt Halle eine positive Bilanz. „Neben dem zentralen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, haben sich auch die ,Satelliten‘ auf dem Domplatz, dem Hallmarkt und vor der Oper großer Beliebtheit erfreut.