Capitol-Chef Lars Wilken hätte sich für das Konzert von Torfrock zu Weihnachten zwar mehr Besucher gewünscht. Nach dem Abend mit den norddeutschen Rockern ist er dennoch nicht unzufrieden. Die Besucher erst recht nicht.

Halle (Saale)/MZ. - Am zweiten Weihnachtstag hin und zurück 440 Kilometer Auto fahren? Kein Problem, wenn man Fan ist. Olaf Lorenz und Michael Hoffmann aus dem brandenburgischen Lindenberg bei Beeskow und ihre Frauen jedenfalls haben sich auf den Weg gemacht - und es nicht bereut. Ihr Ziel: das Capitol in Halle. Die norddeutsche Rockband Torfrock hatte sich mit ihrer „Bagaluten-Wiehnacht“ angekündigt, wie die vier von Freunden aus Ostfriesland erfahren hatten. Gehört, beschlossen - und der gemeinsame Plan für den 27. Dezember stand fest.