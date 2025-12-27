Kreiswirtschaftsbetrieb Dirk Trappe folgt bald auf Ralf Felgenträger als KWB-Leiter
Welche beruflichen Erfahrungen der 53-Jährige mitbringt und in welcher Sportart er DDR-Meister war.
27.12.2025, 18:09
Bernburg/Barby/MZ. - Beim Kreiswirtschaftsbetrieb (KWB) des Salzlandkreises steht ein Führungswechsel vor der Tür. Am 1. Januar steigt Dirk Trappe ein, um die Aufgaben des zum 31. Mai in Rente gehenden Leiters Ralf Felgenträgers zu übernehmen. Der 53-Jährige aus Barby legt dafür seine Mandate im Stadtrat und Kreistag nieder, in denen er die Wählergemeinschaft Elbe-Saale-Winkel vertrat.