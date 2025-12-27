Welche beruflichen Erfahrungen der 53-Jährige mitbringt und in welcher Sportart er DDR-Meister war.

Dirk Trappe (Mitte) übernimmt im nächsten Jahr von Ralf Felgenträger (links) die Leitung des Kreiswirtschaftsbetriebes. Landrat Markus Bauer ist froh, einen Fachmann aus der Region für diesen Posten gewonnen zu haben.

Bernburg/Barby/MZ. - Beim Kreiswirtschaftsbetrieb (KWB) des Salzlandkreises steht ein Führungswechsel vor der Tür. Am 1. Januar steigt Dirk Trappe ein, um die Aufgaben des zum 31. Mai in Rente gehenden Leiters Ralf Felgenträgers zu übernehmen. Der 53-Jährige aus Barby legt dafür seine Mandate im Stadtrat und Kreistag nieder, in denen er die Wählergemeinschaft Elbe-Saale-Winkel vertrat.