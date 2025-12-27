Konflikte und eine Bluttat gehören zur Geschichte des Gefängnisses in Zeitz. Doch das stattliche Gebäude in der Schlossstraße wurde auch viele Jahre anders genutzt. Wie es weiter ging.

Erst Gefängnis, dann viele Jahre Wohnheim: Was es mit diesem Zeitzer Gebäude auf sich hatte

So geht heute der Blick über die Zeitzer Schlossstraße, dahin, wo einst das Gefängnis stand.

Zeitz/MZ. - Spannungsgeladen blieb es in der Folgezeit für die Justizbeamten des Amtsgerichtsgefängnisses allemal schon durch die direkte Nachbarschaft zum „Alten Amtsgericht“ in der Schloßstraße 9, dessen Bewohner in ihren sogenannten städtischen „Notwohnungen“ einen dauerhaften sozialen Brennpunkt in der Industriestadt Zeitz darstellten.