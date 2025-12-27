weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Geschichte des Zeitzer Gefängnisses: Erst Gefängnis, dann viele Jahre Wohnheim: Was es mit diesem Zeitzer Gebäude auf sich hatte

Konflikte und eine Bluttat gehören zur Geschichte des Gefängnisses in Zeitz. Doch das stattliche Gebäude in der Schlossstraße wurde auch viele Jahre anders genutzt. Wie es weiter ging.

Von Petrik Wittwika 27.12.2025, 18:00
So geht heute der Blick über die Zeitzer Schlossstraße, dahin, wo einst das Gefängnis stand.
So geht heute der Blick über die Zeitzer Schlossstraße, dahin, wo einst das Gefängnis stand. Foto: Petrik Wittwika

Zeitz/MZ. - Spannungsgeladen blieb es in der Folgezeit für die Justizbeamten des Amtsgerichtsgefängnisses allemal schon durch die direkte Nachbarschaft zum „Alten Amtsgericht“ in der Schloßstraße 9, dessen Bewohner in ihren sogenannten städtischen „Notwohnungen“ einen dauerhaften sozialen Brennpunkt in der Industriestadt Zeitz darstellten.