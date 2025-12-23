Geschichten aus dem Zeitzer Gefängnis Tatort Gefängnis in der Zeitzer Schlossstraße: Welcher aufregende Krimi sich dort abspielte
Schüsse fielen, Blut floss: Ein geradezu aufregender Krimi, Nervenkitzel pur, spielte sich in den Mauern des alten Zeitzer Gefängnisses am 10. Dezember 1920 ab. Was wirklich geschah.
23.12.2025, 16:00
Zeitz/MZ. - Was war am Abend des 10. Dezember 1920 in der Zeitzer Schloßstraße geschehen? Der Versuch, einen Kriminellen zu befreien: Dabei handelte es sich um den damals 22-jährigen Straftäter Döring, der in der Schloßstraße 10 in Untersuchungshaft einsaß, weil er sich an einem großen Diebstahl zum Schaden der Zeitzer Zuckerfabrik beteiligt hatte. Laut Angaben der Kriminalpolizei sollen unter seiner Beteiligung insgesamt zehn Zentner Zucker gestohlen worden sein.