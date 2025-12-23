weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Geschichten aus dem Zeitzer Gefängnis: Tatort Gefängnis in der Zeitzer Schlossstraße: Welcher aufregende Krimi sich dort abspielte

Schüsse fielen, Blut floss: Ein geradezu aufregender Krimi, Nervenkitzel pur, spielte sich in den Mauern des alten Zeitzer Gefängnisses am 10. Dezember 1920 ab. Was wirklich geschah.

Von Petrik Wittwika 23.12.2025, 16:00
Blick auf das Zeitzer Gefängnis in der Schloßstraße aus der Vogelperspektive: Der Hof der Haftanstalt war von einer hohen Mauer umgeben.
Blick auf das Zeitzer Gefängnis in der Schloßstraße aus der Vogelperspektive: Der Hof der Haftanstalt war von einer hohen Mauer umgeben. Foto: Fotothek Museum Schloss Moritzburg Zeitz

Zeitz/MZ. - Was war am Abend des 10. Dezember 1920 in der Zeitzer Schloßstraße geschehen? Der Versuch, einen Kriminellen zu befreien: Dabei handelte es sich um den damals 22-jährigen Straftäter Döring, der in der Schloßstraße 10 in Untersuchungshaft einsaß, weil er sich an einem großen Diebstahl zum Schaden der Zeitzer Zuckerfabrik beteiligt hatte. Laut Angaben der Kriminalpolizei sollen unter seiner Beteiligung insgesamt zehn Zentner Zucker gestohlen worden sein.