Das Dessauer Technikmuseum „Hugo Junkers“ konnte den 15.000. Besucher seiner VR-Missionen begrüßen. Seit 2022 begeistern die Videos die Gäste. Was die Angebote so besonders macht.

„Houston, wir haben kein Problem“: Mond-Mission im Technikmuseum „Hugo Junkers“ zählt den 15.000 Besucher

Katrin und Lukas Wohlfarth waren die 15.000. Besucher der VR-Videos.

Dessau/MZ. - Sanft landete Apollo 11 am Montag gegen 11.15 Uhr auf dem Mond – zumindest virtuell, mit an Bord der 15.000. Besucher. Möglich machte das eine Simulation im Technikmuseum „Hugo Junkers“.