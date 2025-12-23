Die 27-jährige Sophie Reher aus Cörmigk ist selbst Lkw-Fahrerin und möchte am 24. Dezember Lasterfahrer, die über die Festtage unterwegs sein müssen, mit Geschenken überraschen.

Sophie Reher möchte an Heiligabend den Truckerfahrern ein Dankeschön und Weihnachtsgruß überreichen.

Cörmigk/MZ. - Der Wecker von Sophie Reher aus Cörmigk wird zu Heiligabend besonders früh klingen, nämlich um 4.30 Uhr. Aber nicht, weil die 27-Jährige noch Kartoffelsalat oder gar einen Festtagsbraten vorbereiten muss.