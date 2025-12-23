Unterricht zum Anfassen, ein schulischer Weihnachtsmarkt und ein Gebäude voller Aktionen: Beim Tag der offenen Tür der Katharinenschule Eisleben steckt hinter jeder Tür eine Überraschung.

Ganztagsangebote und Schulprojekte: Einblick in den Alltag der Katharinenschule

Kreativ wurde es am Tag der offenen Tür der Katharinenschule Eisleben: Caroline Ziegler, Hailey Staub und Cami Zander aus der 10a verkauften selbst gemachten Schmuck.

Eisleben/MZ - Wenn sich kurz vor den Weihnachtsferien die Türen der Katharinenschule Eisleben öffnen, dann ist das für viele Schüler, Eltern, Lehrer und Ehemalige ein fester Termin im Kalender. Auch in diesem Jahr verband die Schule ihren Tag der offenen Tür mit einem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt.