Sicherheit am Zeitzer Bahnhof Kamera läuft: Die Videoüberwachung am Zeitzer Bahnhof ist gestartet - was mit den Aufnahmen passiert
Die Videoüberwachung am Zeitzer Bahnhof ist in Betrieb. Gut zwei Jahre hat es gedauert, aber jetzt ist alles rechtlich sicher. Wie das mit den Aufzeichnungen geregelt ist und was Zeitzer sagen.
23.12.2025, 19:00
Zeitz/MZ. - Mehr Sauberkeit, weniger Vandalismus, mehr Sicherheit: Das versprechen sich Zeitzer und Reisende von der Videoüberwachung am Zeitzer Bahnhof. „Scheint zu funktionieren“, erzählte ein Mann lachend vor Ort.