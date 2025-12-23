Tourismus im Harz Kostenfrei oder mit Rabatt: Welche Ziele in der Aktionswoche im Harz die meisten Besucher anzogen
Touristische Einrichtungen in Mansfeld-Südharz haben sich an der November-Aktionswoche „Wir im Harz“ für Einheimische beteiligt. Wo es gut lief - und wo nicht.
23.12.2025, 18:45
Südharz/MZ. - Den Harz wieder zu entdecken, dazu haben der Harzer Tourismusverband (HTV), Tourist-Informationen sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen im Rahmen einer Aktionswoche aufgerufen - mit teils überraschender Resonanz.