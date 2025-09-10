weather wolkig
Technikmuseum „Hugo Junkers“ Mit Video: Blickfang mit besonderer Botschaft: F13-Tragflügel am Eingang von Technikmuseum Dessau aufgestellt

Ein rund siebeneinhalb Meter hoher Flügel ziert ab sofort den Eingangsbereich des Technikmuseums „Hugo Junkers“ in der Kühnauer Straße in Dessau. Warum der Weg dahin holprig war, am Tag der Aufstellung aber alles klappte.

Von Danny Gitter Aktualisiert: 10.09.2025, 11:35
Beim Aufstellen des Flügekolosses in Dessau waren Fingerspitzengefühl und ein Teleskoplader gefragt.
Beim Aufstellen des Flügekolosses in Dessau waren Fingerspitzengefühl und ein Teleskoplader gefragt. Foto: Thomas Ruttke

Dessau. - Spannung lag am Dienstag auf dem Gelände des Technikmuseums „Hugo Junkers“ in der Kühnauer Straße in der Luft.