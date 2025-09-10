Technikmuseum „Hugo Junkers“ Mit Video: Blickfang mit besonderer Botschaft: F13-Tragflügel am Eingang von Technikmuseum Dessau aufgestellt
Ein rund siebeneinhalb Meter hoher Flügel ziert ab sofort den Eingangsbereich des Technikmuseums „Hugo Junkers“ in der Kühnauer Straße in Dessau. Warum der Weg dahin holprig war, am Tag der Aufstellung aber alles klappte.
Aktualisiert: 10.09.2025, 11:35
Dessau. - Spannung lag am Dienstag auf dem Gelände des Technikmuseums „Hugo Junkers“ in der Kühnauer Straße in der Luft.