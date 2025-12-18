weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Medizinische Versorgung in Dessau-Roßlau Dessauer Klinikum erhält Status „Campus“ von der Universität Magdeburg - Was das heißt

Im Sommer haben das Städtische Klinikum Dessau und die Unimedizin Magdeburg ihre Kooperation bekannt gegeben. Wie es nun weitergeht.

Von Heidi Thiemann 18.12.2025, 08:00
Das Städtische Klinikum Dessau wird Lehrkrankenhaus für die Uni Magdeburg.
Das Städtische Klinikum Dessau wird Lehrkrankenhaus für die Uni Magdeburg. (Foto: Ruttke)

Dessau/MZ. - Das Städtische Klinikum Dessau erhält den Status eines akademischen Lehrkrankenhauses der Medizinischen Fakultät der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität. „Wir dürfen auch den Status Campus führen“, erklärte Bjoern Saft, Kaufmännischer Direktor des Städtischen Klinikums Dessau.