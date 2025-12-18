Landkreis hat eine neue Verbindung nach Brandenburg eingeführt. Was Reisende dazu wissen sollten.

Wittenberg/MZ. - Die länderübergreifende Buslinie X2 zwischen Wittenberg und dem brandenburgischen Bad Belzig ist zum 14. Dezember eingestellt worden. Wie das Unternehmen Regiobus Potsdam-Mittelmark mitteilte, seien sowohl der Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn als auch die geringen Fahrgastzahlen Grund für das Ende der Buslinie. Das bedeutet aber nicht, dass es nun keine Verbindung mehr zwischen der Luther- und der Kurstadt mehr gibt. Allerdings müssen Fahrgäste nun einen Umstieg in Kauf nehmen.