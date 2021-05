Kleiner Grenzverkehr mit X2 nach Brandenburg

Wittenberg

Die Jungfernfahrt mit Prominenz musste natürlich ausfallen, auch einen großen Bahnhof gab es am gestrigen Montag weder hüben noch drüben. Und so hat die neue Buslinie X 2 im Montagsmorgengrauen einfach ihre Fahrten aufgenommen: Seit dem 10. Mai verkehren so genannte Plusbusse zwischen der Lutherstadt Wittenberg und der Kurstadt Bad Belzig. Und sie wurden dem Vernehmen nach am ersten Morgen auch bereits genutzt, in beide Richtungen.

54 Minuten

Denn mit dem X 2 schnurrt die zuvor nicht nur zeitintensive ÖPNV-Entfernung - per Bahn geht es über Roßlau - zwischen beiden Städten auf unter eine Stunde zusammen: 54 Minuten sind veranschlagt. Die von den Busunternehmen Regiobus Potsdam-Mittelmark und Vetter gemeinsam entwickelte und betriebene grenzüberschreitende Linie will und muss das auch einhalten, fungiert sie doch insbesondere aus Brandenburger Sicht als Zubringern zum Wittenberger Hauptbahnhof, zum ICE und außerdem auch zur S-Bahn Richtung Leipzig/Halle.

Dass Montag bis Freitag von frühmorgens bis spätabends Stundentakt gilt und der X2 auch in den Ferienzeiten wie so viele Linien auf dem Lande eben nicht pausiert, ist der wohl größte Vorteil der Unternehmung, die als Pilotprojekt bis 2024 von den Ländern Sachsen-Anhalt und Brandenburg gefördert wird. Es ist also hinreichend Zeit gegeben, um sich zu etablieren. Fünf Euro kostet die Einzelkarte zwischen der Kur- und der Lutherstadt oder andersherum, ein Preis, der es ebenfalls locker aufnimmt mit dem Zug.

Dass der X2 ausgerechnet am Wochenende etwas weniger häufig unterwegs ist, zeigt bereits, dass er nicht vorrangig Ausflügler- oder Touristenschaukel sein soll zwischen Elbe und Fläming, die er beide freilich im Namen trägt. In einer hochrangig besetzten Video-Konferenz am gestrigen Vormittag wurde denn auch immer wieder die Bedeutung beschworen, die der X2 für Berufspendler und Auszubildende, für die Wirtschaft überhaupt in diesem Grenzgebiet haben könnte - von der Verwirklichung des Klimaschutzes mal ganz abgesehen.

Brandenburg etwa strebt mittelfristig einen Anteil von 60 Prozent ÖPNV/Fuß- und Radverkehr am Verkehrsaufkommen an, wie der zuständige Landesminister Guido Beermann (CDU) erklärte. „Regionalexpresszüge auf Straßen“ nannte Beermann die Plusbus-Linien, von denen der neue X2 bereits der 32. im Lande ist und der erste grenzüberschreitende nach Sachsen-Anhalt.

Beide sind ländlich geprägte Flächenländer mit entsprechenden Herausforderungen für den ÖPNV. Sein Parteifreund Reiner Haseloff, am Montag kurz zugeschaltet aus Berlin, wo er in Europa-Angelegenheiten unterwegs war, brachte noch vor dem Klimaschutz ebenfalls den gemeinsamen Wirtschaftsraum ins Spiel, den es auf diese Weise zu entwickeln und zu stärken gelte. Früher sei es ganz üblich gewesen, dass Fachkräfte aus dem Fläming per Bus zu ihren Arbeitsorten nach Wittenberg gebracht wurden, erinnerte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident.

„Wir brauchen solche länderübergreifenden Linien“, unterstrich Haseloff. Denn Menschen orientierten sich bei der Wahl ihres Arbeitsortes, ihrer Einkaufsstätten nicht zwingend an der Landesgrenze. Dies gelte im Übrigen auch für Bad Belzig, wo Wittenberger in der Kur oder in Reha-Einrichtungen arbeiteten oder diese nutzten.

Neben Vertretern der Verkehrsverbünde und Busunternehmen (siehe „Was Experten sagen“) kam bei der digitalen Eröffnung des hoffnungsvollen Grenzverkehrs auch die Lokalpolitik zu Wort. Der südliche Teil seines Landkreises „orientiert sich natürlich nach Wittenberg“, erklärte Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig (SPD), insofern sei der X 2 eine „auf der Hand liegende“ Idee gewesen, für deren Umsetzung man in Potsdam, so wörtlich, „keine Türen eintreten musste“.

Sein Wittenberger Amtskollege Jürgen Dannenberg (Linke) sprach von einer „wesentlichen“ Verbesserung auch und gerade für die ländliche Bevölkerung und verwies zudem darauf, dass Belzig über Wittenberg und dessen Lutherstätten jetzt außerdem Direktanschluss ins Gartenreich habe.

Weg vom Individualverkehr

Und die Bürgermeister? Zeigten sich ebenfalls hoch erfreut. In Stellvertretung des Wittenberger Oberbürgermeisters stellte Jochen Kirchner (parteilos) heraus, dass dank des Zubringers aus dem Fläming der ICE-Halt gestärkt werde, auch er verwies zudem auf Pendler und Touristen. „Wir wollen weg vom Individualverkehr.“

Und auch er trommelte für den neuen X 2: Roland Leisegang (parteilos), das Stadtoberhaupt von Bad Belzig. Die Menschen in der Region hätten sich „schon immer nach Wittenberg orientiert“, es gebe „längst“ Beziehungen. Leisegang, Ex-Drummer der Kultband „Keimzeit“, sprach von einer „smarten“ Verbindung, in Anspielung darauf, dass Belzig „Smart City“ ist und Wittenberg dies bekanntlich ebenfalls anstrebt. (mz)