Import Tomi Wilenius ist bei den Saale Bulls im Aufschwung: Was der Finne beim Eishockey-Oberligisten fordert

Halle/MZ. Lag es an den speziellen Weihnachtstrikots der Saale Bulls in Grün, Schwarz und Rot, dass bei Angreifer Tomi Wilenius der Funke übersprang? Eher nicht. Zwar traf der Finne im Heimspiel des Eishockey-Oberligisten gegen die Herford Ice Dragons im weihnachtlichen Dress beim 4:3 gleich zweimal. Seine aufsteigende Form hatte der 32-Jährige jedoch bereits zuvor angedeutet – im klassischen Schwarz-Rot oder auch im Auswärts-Weiß-Rot. In den vergangenen zehn Spielen verbuchte Wilenius fünf Tore und zehn Vorlagen. Blickt man nur auf die letzten fünf Partien, stehen vier Treffer und vier Assists zu Buche.