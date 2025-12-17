Das große Einkaufszentrum "Südstadtcenter" am Rand der Südstadt in Halle steht vor großen Problemen. Nun wird sogar offen über die Schließung gesprochen.

Das Südstadtcenter ist ein großes Einkaufszentrum in Halle. Doch der Besitzer lässt das Gebäude immer mehr verfallen. Jetzt droht die kpomplette Schließung.

Halle (Saale)/MZ. - Die Situation im Südstadtcenter in Halle spitzt sich zu. Mehrere Ladeninhaber und Kunden haben sich mit dramatischen Appellen an die Stadtverwaltung gewandt. Sie fordern, dass endlich eingegriffen wird. Die Verwaltung kündigte an, sich die Lage in dem Einkaufszentrum anzuschauen. Laut dem Baubeigeordneten René Rebenstorf könne das jedoch auch auf eine Nutzungsuntersagung hinauslaufen.