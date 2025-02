Erst im Dezember hat der Elektrofachmarkt „Medimax“ das Einkaufszentrum am Südstadtring in Halle verlassen, jetzt zieht ein weiterer Mieter aus. Das ist der Grund.

Das Einkaufszentrum am Südstadtring in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Die Probleme im großen Einkaufszentrum am Südstadtring in Halle reißen nicht ab. Nun verabschiedet sich ein weiterer nicht unerheblicher Mieter aus dem Center. Er will sich in der näheren Umgebung nach einer Alternative umschauen.