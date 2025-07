Halle (Saale) /MZ. - Aus den Soundboxen auf Transportern und LKW dröhnten elektronische Beats und tiefe Bässe. Sie fuhren vom Hallmarkt durch schmale Straßen, in denen die Musik umso lauter schallte, über den Franckeplatz zum Markt und von da aus weiter zum Steintor. Ihnen folgten laut Polizei rund 800 Menschen. Das vorläufige Ziel der Klangkarawane war am vergangenen Samstagnachmittag ein Gelände in Halle-Ost. Das übergeordnete Anliegen des Protests war deutlich ernster. Die Musikveranstaltenden der Stadt brachten Forderungen und Kritik an die Politik mit zu ihrer tanzenden Demo.

