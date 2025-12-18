In der Sekundarschule Mücheln gibt es eine Bauhof-AG. Einmal wöchentlich treffen sich die teilnehmenden Schüler unter Anleitung des Bauhofes der Stadt. Viele Projekte wurden schon realisiert, das jüngste nach einem japanischen Konzept in Zusammenarbeit mit dem Geo-Naturpark Saale-Unstrut-Triasland.

Miniwald anlegen, Bäume pflanzen - In der Bauhof-AG der Sekundarschule Mücheln wird es nicht langweilig

Hans-Georg Werther pflanzt mit Odin, Darius und Nils von der Bauhof-AG der Sekundarschule Mücheln auf dem Feldweg zwischen Oechlitz und St. Micheln einen Kirschbaum.

Mücheln/MZ. - An der Adolf-Holst-Sekundarschule Mücheln gibt es seit dem vergangenen Schuljahr eine Bauhof-AG. Fünft- und Sechstklässler kommen dabei einmal pro Woche für knapp zwei Stunden mit Hans-Georg Werther vom Bauhof der Stadt zusammen und verrichten Arbeiten in der Natur.