Welche Strafe das Landgericht Halle gegen den 36-jährigen Angeklagten letztlich aussprach und was die Vorsitzende Richterin zur Aussage „Es stockt einem der Atem“ veranlasste.

Urteil gegen Naumburger gefällt: Worüber Staatsanwaltschaft und Verteidiger trotz „Deals“ bis zuletzt uneins waren

Halle/Naumburg - Obwohl sie im betreffenden Prozess vor dem Landgericht Halle eine sogenannte Verständigung im Strafverfahren, also einen „Deal“, beschlossen hatten, blieben Verteidigung und Staatsanwaltschaft bis zuletzt, sprich bis zur gestern (18. Dezember) Nachmittag erfolgten Urteilsverkündung in einem entscheidenden Punkt uneins.