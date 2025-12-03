Gefährliche Körperverletzung, Drogenhandel, Waffen Frau verprügelt? Wieso es trotz schwerer Vorwürfe einen „Deal“ für den Angeklagten geben könnte
Der Prozess in Halle gegen einen Naumburger wegen gefährlicher Körperverletzung und Drogenhandel könnte mit einem Deal enden. Die Justiz verhandelt über die Strafe.
Aktualisiert: 04.12.2025, 13:27
Halle/Naumburg. - Er ist den meisten vor allem aus Hollywoods Gerichtsdramen bekannt – der „Deal“ zwischen Anklage, Verteidigung und Gericht, der hierzulande die sperrige Bezeichnung „Verständigung im Strafverfahren“ trägt.