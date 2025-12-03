Der Prozess in Halle gegen einen Naumburger wegen gefährlicher Körperverletzung und Drogenhandel könnte mit einem Deal enden. Die Justiz verhandelt über die Strafe.

Frau verprügelt? Wieso es trotz schwerer Vorwürfe einen „Deal“ für den Angeklagten geben könnte

Vor dem Landgericht Halle muss sich der Angeklagte aus Naumburg wegen Körperverletzung und bewaffnetem Drogenhandel verantworten. Bei ihm wurden Drogen und Waffen gefunden. Foto:

Halle/Naumburg. - Er ist den meisten vor allem aus Hollywoods Gerichtsdramen bekannt – der „Deal“ zwischen Anklage, Verteidigung und Gericht, der hierzulande die sperrige Bezeichnung „Verständigung im Strafverfahren“ trägt.