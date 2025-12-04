Der Kunstverein Wittenberg feiert 30 Jahre Hofkonzerte mit einem besonderen Konzert der Prinzen. Außerdem gibt es auf dem Arsenalplatz ein spezielles Angebot für junge Leute.

Im Juli 2022 sind die „Prinzen“ zuletzt in Wittenberg aufgetreten. Im August kehren sie für ein weiteres Hofkonzert des örtlichen Kunstvereins zurück.

Wittenberg/MZ. - „Ich schenk dir die Welt, den Mond, die Sterne“, heißt es in einem Lied der „Prinzen“, das sie auch schon in Wittenberg gesungen haben. Damals, im Jahr 2007, mischten sich blinkende Sterne eines Feuerwerks in Regentropfen und in die Klänge der Musik – das Publikum war hingerissen. Fans, die den Auftritt der bekannten Band seinerzeit verpasst haben und womöglich auch deren zweites Konzert anno 2022, können sich nun auf das kommende Jahr freuen.