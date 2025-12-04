Am Fachwerkhaus in der Hohen Straße 21 in Aschersleben steht nach kurzer Zeit schon wieder ein Baugerüst. Welche Gründe es dafür gibt.

Welche Arbeiten an gerade erst fertiggestelltem Ascherslebener Fachwerkhaus abgeändert werden müssen

Am gerade erst fertiggestellten Haus Hohe Straße 21 steht schon wieder ein Baugerüst.

Aschersleben/MZ/kwu - Am gerade erst sanierten Fachwerkhaus in der Hohen Straße 21 steht nur kurz nach der Fertigstellung erneut ein Baugerüst. Grund dafür seien notwendige Nachbesserungsarbeiten, wie Mike Eley, Geschäftsführer der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW), erklärt.