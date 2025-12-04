weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Geheimtipp im Harz: 16. Burgadvent in Hausneindorf: Geschmückte Festhalle, Adventsfeuer und Handgemachtes erleben

Am 6. Dezember lädt der Heimatverein Hausneindorf zum 16. Burgadvent in die Festhalle ein. Besucher dürfen sich auf festliche Marktstände, handgemachte Köstlichkeiten und das traditionelle Adventsfeuer freuen.

04.12.2025, 14:45
Das Adventsfeuer, das die Freiwillige Feuerwehr Hausneindorf entzündet, gehört jedes Jahr dazu zum Burgadvent.
Das Adventsfeuer, das die Freiwillige Feuerwehr Hausneindorf entzündet, gehört jedes Jahr dazu zum Burgadvent. Archivfoto: Marco Junghans

Hausneindorf/MZ/son. - Der Weihnachtsmann will nach Hausneindorf zum Burgadvent kommen. Weil dieser am Samstag, 6. Dezember, stattfindet, hat sich der Bärtige mit dem Nikolaus abgesprochen und eine besondere Überraschung im Gepäck. Die bereits 16. Auflage, zu der der Heimatverein Hausneindorf einlädt, startet um 14 Uhr.