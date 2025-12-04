Die dreitägigen Weihnachtsmärkte in Bitterfeld und Wolfen sind in neuem Gewand zu erleben. Auf welche Veränderungen sich die Besucher einstellen müssen und was die Gründe dafür sind.

Weihnachtsmarkt zieht um - Was sich bei den Adventsspektakeln in Bitterfeld und Wolfen alles ändert

Der Aufbau des Weihnachtsmarktes in Bitterfeld hat bereits am Mittwoch begonnen.

Bitterfeld/MZ. - Die beiden größten Weihnachtsmärkte der Stadt sind am zweiten Adventswochenende in Bitterfeld und eine Woche später in Wolfen zu erleben. Jeweils von Freitag bis Sonntag locken kulturelle Programme, Stollenanschnitt, heiße Getränke, viele Leckereien, weihnachtliche Dekoartikel und andere Geschenkideen. Im Vergleich zu den Vorjahren können sich die Besucher auf mehrere Veränderungen freuen.