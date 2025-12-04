Vorweihnachtszeit in Bad Schmiedeberg Mit Sternen in den Advent: Welche Initiativen es in der Kurstadt gibt
Die Vorweihnachtszeit geht in Bad Schmiedeberg und den Ortsteilen mit einigen Angeboten einher. Ein Kalender der besonderen Art ist ebenso zu erleben wie eine Hofweihnacht.
04.12.2025, 16:00
Bad Schmiedeberg/MZ. - Der Baum auf dem Marktplatz von Bad Schmiedeberg ist längst aufgestellt, die große Pyramide zwischen dem Schwanenteich und dem historischen Kurhaus ist angeschoben. Zwar gibt es den klassischen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, den einst der inzwischen aufgelöste Gewerbeverein veranstaltet hat, nicht mehr.