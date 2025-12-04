Die Vorweihnachtszeit geht in Bad Schmiedeberg und den Ortsteilen mit einigen Angeboten einher. Ein Kalender der besonderen Art ist ebenso zu erleben wie eine Hofweihnacht.

Mit Sternen in den Advent: Welche Initiativen es in der Kurstadt gibt

Vorweihnachtlich gestaltet: der Kurplatz in Bad Schmiedeberg. Die Pyramide ist immer wieder ein Hingucker.

Bad Schmiedeberg/MZ. - Der Baum auf dem Marktplatz von Bad Schmiedeberg ist längst aufgestellt, die große Pyramide zwischen dem Schwanenteich und dem historischen Kurhaus ist angeschoben. Zwar gibt es den klassischen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, den einst der inzwischen aufgelöste Gewerbeverein veranstaltet hat, nicht mehr.